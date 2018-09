Dansın yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

Salsacı gençler, TBMM'de geçen martta Down Sendromu Komisyonu kurulmasını kutlamak amacıyla görüşmelere katılmış, bakanlara ve milletvekillerine salsa yapmıştı. Gençlerin en büyük destekçisi Down Sendromu Derneği. Bir çok projeye imza atan dernek, çeşitli kurumlarla işbirliği geliştirerek öncü projeler üretiyor. Bunlardan biri de 2 yıl önce Hilton İstanbul Bomonti ile gerçekleştirilen ve gençlerin dansın büyüsüne kapılmasını sağlayan proje oldu. Down sendromlu bireyleri çalışma hayatında her daim destekleyen, otel operasyonlarında aktif görev almalarını sağlayan Hilton İstanbul Bomonti Dans+1 grubu ile Down sendromlu gençleri müziğin büyüsüyle buluşturdu. Dans eğitmeni Ceren Çalpala, öğrencilerinin 21-29 yaş aralığında olduğunu belirterek "Matematik dersi, fizik önemliyse, dans etmek de çok önemli. Onlara, hem sosyallik katıyor hem de beden ve ruh dengelerini kurmalarını sağlıyor. Düşüncelerini esnetiyor. Şimdiye kadar 20'nin üzerinde organizasyonda sahne aldılar" dedi. İşte salsacı gençlerden bazıları:4 yıl önce Down Sendromu Derneği ile tanıştım. Bir firmada satış danışmanı olarak görev yapıyorum. Dans etmeyi çok istiyordum. Salsa yapmayı çok sevdim. Salsa yaparken kendimi iyi, mutlu ve özgür hissediyorum. Önümüzdeki günlerde bir gösteriye daha katılacağız. Şimdiden heyecanlıyım. Benim gibi Down sendromlu arkadaşlarıma da dans etmelerini önermek istiyorum. Dans yaşamaktır.Dernekle 7 yıl önce tanıştım. Sosyalleştim, iş sahibi oldum ve özgüvenim arttı. Otelde oda servisinde çalışıyorum. Cevher adlı satanatçımızın klibinde de kamera karşısına geçtim. Benim gibi Down sendromlu arkadaşlarıma sesleniyorum, 'Lütfen dans edin. İyi dans etmeyi öğrenebilirsiniz"Annem Gün Bilgin, Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Otelde resepsiyonist olarak çalışıyorum, İngilizce biliyorum. Tek başıma seyahat edebiliyorum. Hareketli dansları çok seviyorum. 3 yıldır dans ediyorum. Frstyle birinciliğim var.Otelde lobide servis görevlisi olarak çalışıyorum. Dans haricinde Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu'nda Djembe Afrika davulu çalıyorum ve playback yapıyorum. Aynı zamanda Beyza ile birlikte Cevher'in Bizim Şarkımız adlı klibinde rol aldım.