Elektronik marketlerden 2 milyon TL'lik vurgun yapan çete yakalandı

KOCAELİ, İstanbul, Bolu ve Muğla illerinde teknoloji marketlerine girerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik eşya çalan çete polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Kocaeli'de Temmuz ve Eylül aylarında iki teknoloji marketinin aynı yöntemle soyulması üzerine harekete geçen Kocaeli polisi, yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı kişilerin 8 Temmuz tarihinde Bolu'da bir teknoloji mağazasından 50 bin TL değerinde, 15 Temmuz tarihinde Kocaeli'deki bir teknoloji mağazasından 650 bin TL değerinde, 1 Eylül'de Muğla Bodrum'da teknoloji mağazasından 600 bin TL değerinde, 21 Eylül'de Kocaeli'de başka bir teknoloji mağazasından 550 bin TL değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çaldıklarını belirledi. Çetenin ayrıca farklı tarihlerde İstanbul'da bir eve girerek 170 bin TL değerinde bir otomobil ile 4 farklı otomobilden plaka çaldıkları tespit edildi. Şahısların toplamda yaklaşık 2 milyon TL değerinde cep telefonu, elektronik eşya ve lüks otomobil çaldıkları öğrenildi. EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR Bunun üzerine araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri İstanbul Okmeydanı, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde bulunan ikametlerine ve TEM otoyolunda seyir halinde olduğu belirlenen bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T. isimli şahısları gözaltına aldı. Ayrıca yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile buna ait fişekler, 1 adet balyoz, 1 adet tornavida ve 2 adet levye ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden M.F.T. ve F.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., E.T. ve M.T. isimli şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları ve gelen parayla lüks otomobiller satın aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların otomobillerine de polis tarafından el konuldu. SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA Çetenin gerçekleştirdiği soygunlar teknoloji marketlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları lüks otomobil ile teknoloji marketlerine geldikleri, bir şahıs arabada beklerken bir şahsın ise elinde pompalı tüfek ile binanın kapısında beklediği görülüyor. Çetenin diğer üyeleri levye ve balyoz ile teknoloji marketlerinin kepenk ve kapılarını kırarak içeri girdikleri ve yanlarında getirdikleri çuvallara cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi küçük boyutlu elektronik eşyaları doldurduktan sonra kaçtıkları görülüyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde girdikleri marketlerden çıkan zanlılar daha sonra kayıplara karışıyor.

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