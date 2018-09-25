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Eşi ve 2 çocuğunu vurdu

'da psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Oktay H. (62), silahla eşi ve 2 çocuğunu yaraladı. Eşinin çığlıkları üzerine eve gelen komşularının etkisiz hale getirdiği Oktay H., polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 15:18
Eşi ve 2 çocuğunu vurdu

Olay, saat 14.00 sıralarında İnönü Mahallesi, İlkadım Sokak'taki Adel Apartman'nın 7'nci katında meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları bulunan Oktay H., eşi Ayşe H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay H. tabancayla ateş ettiği eşi ile 2 çocuğunu yaraladı. Ayşe H.'nin çığlık sesleri üzerine eve elen komşuları baba ile çocuklarını boğuşurken buldu. Komşuların araya girmesiyle tabancası alınarak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralan anne ve 2 çocuğu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eşi ve 2 çocuğunu vurdu
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