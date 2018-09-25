Gayrimenkul satın almak için gelen adam Taksim’de kaçırıldı

Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Ahmad K. Halil Al Saad (54), 3 ay önce yasal yollarla Gürcistan'tan uçakla Türkiye'ye geldi. Buradan arkadaşı İran uyruklu Mehrdat Batmare (36) ile olay günü saat 20.00 sıralarında Fatih Aksaray'da buluştu. İkili ardından Taksim'e gelerek gezmeye başladı. O sırada Al Saad'ı önceden görüştüğü bir şahıs arayarak, satın almak istediği daireyi göstermek için müsait olduklarını söyledi. Bunun üzerine Al Saad, arkadaşı Batmare'ye kafeterya da oturup kendisini beklemesi gerektiğini söyleyerek, kendisini arayan şahısla gitti.