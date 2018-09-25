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Gayrimenkul satın almak için gelen adam Taksim’de kaçırıldı

Taksim'de İran uyruklu bir adam, gayrimenkul satın almak için buluştuğu emlakçı görünümlü fidyeciler tarafından kaçırıldı. Elleri ve ayakları çarşafla bağlanarak darp edilen adam, fidyecilerin para istediği arkadaşına telefondan konum atması sonucu polis ekiplerince yeri tespit edilerek kurtarıldı. Adamın ailesinden 100 bin avro fidye istediği öğrenilen şüpheliler, kaçmaya çalışırken yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 15:16
Gayrimenkul satın almak için gelen adam Taksim’de kaçırıldı

Olay, önceki gün saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Pürtelaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu Ahmad K. Halil Al Saad (54), 3 ay önce yasal yollarla Gürcistan'tan uçakla Türkiye'ye geldi. Buradan arkadaşı İran uyruklu Mehrdat Batmare (36) ile olay günü saat 20.00 sıralarında Fatih Aksaray'da buluştu. İkili ardından Taksim'e gelerek gezmeye başladı. O sırada Al Saad'ı önceden görüştüğü bir şahıs arayarak, satın almak istediği daireyi göstermek için müsait olduklarını söyledi. Bunun üzerine Al Saad, arkadaşı Batmare'ye kafeterya da oturup kendisini beklemesi gerektiğini söyleyerek, kendisini arayan şahısla gitti.

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Gayrimenkul satın almak için gelen adam Taksim’de kaçırıldı
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