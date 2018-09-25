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Isparta’da 2 kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Isparta'da geçen cumartesi akşam saatlerinde biri Gökçay mesirelik alanı, diğeri ise atış poligonu mevkisinde olmak üzere 2 kadın cesedi bulundu. Nasıl ve neyle öldürüldüğü henüz açıklanmayan kadınlardan birinin, birkaç gündür kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu olduğu belirlendi. Nurten Avar'ın yakınları, kadının kolundaki ziynet eşyalarının olmadığını ve bu nedenle kaçırılıp öldürülmüş olabileceğini öne sürdü. Nurten Avar'ın cenazesi dün öğle vakti Halıkent Mahallesi'ndeki Dilara Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken olayla ilgili olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan erkek şüpheli işlemlerinin ardından tutuklandı.
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Isparta’da 2 kadın cesedi bulundu
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