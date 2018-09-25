Kadıköy'de bıçaklı yaralamada 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sabri Kiraz Sokak üzerinde İzmir'den maçı seyretmek için gelen Şakir Şenay'ı (41) karnından bıçakladığı ve kavgaya karıştıkları belirlenen E.K, M.D, ve Ö.S. polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Olayın ardından incelenen güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan ve kimlik bilgilerini tespit eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların bulundukları adreslere operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerdeki gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ayrıca olayda yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Şenay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.