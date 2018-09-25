Karı kocanın bıçaklı düellosu ölümle bitti

İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi'nde aile kavgası cinayetle bitti. İddialara göre yemek şirketinde çalışan Zekiye Keleş (41), İETT
şoförü olan eşi Halil Keleş'le (46) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanma kararı almıştı. Ancak çift, araya girenlerin hatırına boşanmaktan vazgeçti.
İddialara göre dün sabah saatlerinde yine kavgaya tutuşan çift mutfaktan aldıkları bıçakları birbirine saplamaya başladı. İkisi de kanlar içinde yere yığılırken, gürültüye uyanan kızları M.K. (21) hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden ve boynundan bıçaklanan Zekiye Keleş, hastanede öldü. Göğsünden, karın boşluğundan ve boynundan ağır yaralanan Halil Keleş ise tedavi altına alındı. M.K., kanlar içinde bulduğu anne ve babasının yanındaki bıçakları yanlarından alırken elini kesti. Tedavisininardından polise ifade veren M.K, anne ve babasının şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartışıp kavga ettiklerini anlattı.