Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Karı kocanın bıçaklı düellosu ölümle bitti

Karı kocanın bıçaklı düellosu ölümle bitti

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
Karı kocanın bıçaklı düellosu ölümle bitti
İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi'nde aile kavgası cinayetle bitti. İddialara göre yemek şirketinde çalışan Zekiye Keleş (41), şoförü olan eşi Halil Keleş'le (46) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 5 ay önce boşanma kararı almıştı. Ancak çift, araya girenlerin hatırına boşanmaktan vazgeçti.
İddialara göre dün sabah saatlerinde yine kavgaya tutuşan çift mutfaktan aldıkları bıçakları birbirine saplamaya başladı. İkisi de kanlar içinde yere yığılırken, gürültüye uyanan kızları M.K. (21) hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden ve boynundan bıçaklanan Zekiye Keleş, hastanede öldü. Göğsünden, karın boşluğundan ve boynundan ağır yaralanan Halil Keleş ise tedavi altına alındı. M.K., kanlar içinde bulduğu anne ve babasının yanındaki bıçakları yanlarından alırken elini kesti. Tedavisininardından polise ifade veren M.K, anne ve babasının şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını, sık sık tartışıp kavga ettiklerini anlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karı kocanın bıçaklı düellosu ölümle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN