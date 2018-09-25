Libya’da 1.5 yıllık esaret

Libya
'da
1.5 yıl önce alıkonulan DR Kongo bandıralı Stark adlı gemide çalışan 6 mürettebatın akibeti bilinmiyor. Tripoli'de tutuklu mürettebat Kaptan Ali Ekber Mete, İkinci Kaptan Osman Savuk (52), Makine mühendisi İlyas Aktaş (61), Saim Terbıyık (38), aşçı Ümit Aygün
(50) ve Yusuf Yıraş (52) için somut bir gelişme kaydedilemedi. Gemiyle ilgili "sınır ihlali" ve "akaryakıt kaçakçılığı" yaptığı gibi iddialar ortaya atılsa da şu ana kadar gemicilerin neyle suçlandıklarına dair somut bir açıklama yapılmadı. Geminin aşçısı Ümit Aygün'ün (üstte) ağabeyi Ercan Aygün "Devlet büyüklerimizin sesimizi duyup devreye girmesini bekliyoruz. Hayatlarından endişeliyiz" dedi.