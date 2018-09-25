Manisa'da otobüsün yolcuların arasına dalma anının görüntüleri çıktı

Kaza, 5 Eylül tarihinde Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. (55) yönetimindeki yolcu otobüsü yolcu bekleme peronlarına yaklaştığı sırada otomatik vitesin takılı kalması sonucu bir anda kontrolden çıkarak, peronlardaki banklarda oturan yolcuların arasına daldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada banklarda oturan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Yaralanan M.Ö. (51), S.A. (27) ve Y.S. (57) olay yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza terminalin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otobüsün önce perona girdiği ardından da yolcuların arasından geçerek perondan çıktığı görülüyor.