Son dakika: Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.