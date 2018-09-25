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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara, Ege ve bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 22:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve 'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

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Meteorolojiden fırtına uyarısı
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