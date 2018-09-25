Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Kestane Karası Fırtınası...

Meteoroloji son dakika haberi... Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kestane karası fırtınası uyarısı ve ani sıcaklık düşüşü uyarısı yurt genelinde ve İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlar bugün hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanı ararken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava tahmin raporlarını son dakika olarak açıkladı. Peki bugün sıcaklıklar nasıl olacak?

METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE BASKIN UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL SAATLİK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde İstanbul saatlik hava durumu tahmin raporu şu şekilde: İlgili saatlik hava durumu raporunda sabah 09.00 ile akşam 18.00'e kadar sağanak yağış gözüküyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 12 DERECE DÜŞECEK

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğusunda sağanak görülecek.

Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklenen bölgede, hava sıcaklığının 8 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklenen bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

İL İL HAVA TAHMİN RAPORLARI

Bazı illere ilişkin hava tahmini raporları şu şeikilde:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya ong>Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35