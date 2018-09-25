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'da ilginç olay... Karısından kaçtı karakola sığındı

'nın Hendek ilçesinde, 48 yaşındaki Emine U. evlerinin önündeki parkta tartıştığı eşi 54 yaşındaki Osman U.'yu tabanca ile ateş ederek boynundan ve bacağından vurarak yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 21:10
Sakarya'da ilginç olay... Karısından kaçtı karakola sığındı

Olay saat 17.30 sıralarında, Hendek Kemaliye Mahallesi'ndeki Zeki Cömert Parkı'nda meydana geldi. Emine U. eşi Osman U. ile evlerinin önündeki parkta bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre, tabancasını çıkaran Emine U. eşinin üzerine ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Osman U.'nun boynuna, biri de bacağına isabet etti. Yaşadığı şokla koşmaya başlayan Osman U. kendisini yakında bulunan Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine atarak, polislerden yardım istedi. 112 Acil ekibi, Osman U.'ya ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi'kaldırılanlan Osman U. tedavi altına alındı.

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Sakarya'da ilginç olay... Karısından kaçtı karakola sığındı
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