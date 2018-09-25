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Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu tir

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 10:42

'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kavgada yaralanan Mehmet Ali Ö.'nün sosyal paylaşım hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafında, 'Bu semtte sabrın sonu tir' yazdığı görüldü.
Olay, gece yarısı Hacımirzalı Mahallesi Çevreyolu üzeri Kozan Meslek Yüksek Okulu Kavşağı civarında meydana geldi. İddiaya göre (29) ile eski eniştesi olduğu öğrenilen (30) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Emrah Gürbüz, av tüfeğiyle eski eniştesi Kuşvuran ve yanında bulunan arkadaşları Mehmet Ali Ö. (34) ve Necati G.'ye (29) ateş açtı. Kuşvuran, Ali Ö. ve Necati G., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kozan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen yaralılardan Cihangir Kuşvuran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 2 kişi ise tedaviye alındı.
SABRIN SONU CİNAYETTİR
Kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali Ö.'nün sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaştığı fotoğrafının üzerine, 'Bu semtte sabrın sonu cinayettir' yazdığı görüldü. Cinayet zanlısı Emrah Gürbüz, ise olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir
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