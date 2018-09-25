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'ta taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

'ın Zara ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 02:33
Sivas'ta taşlı sopalı kavga: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yeni Cami Mahallesi Küme Evler mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Nurgül Ö. (36), Atike Ö. (42), Volkan Can Ö. (16), Gürkan Ö. (42), Dursun Ö. (23) ve Ayhan Ö. (48) ile diğer aileden Murat K. (45), Yaşar K. (47) ve Hamdi K. (42) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Murat K, Yaşar K. ve Hamdi K. Numune Hastanesine, diğer yaralılar ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Gürkan Ö'nün beyin cerrahi servisinde, Atike Ö'nün ise acil serviste tedavileri sürüyor. Diğer 7 yaralı ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri ilçede ve yaralıların bulunduğu hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

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Sivas'ta taşlı sopalı kavga: 9 yaralı
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