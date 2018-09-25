Tuğçe'yi 'kıskançlık' yüzünden karnından bıçakladı, 'Fark etmedim' dedi

Olay, temmuz ayında, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüş yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin Güney ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin Güney, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tuğçe K.'nin karnına sapladı. Yaralanan Tuğçe K., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tuğçe K.'nin dalağı alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



