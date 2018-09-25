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Tuğçe'yi 'kıskançlık' yüzünden karnından bıçakladı, 'Fark etmedim' dedi

'da, kendisi gibi üniversite öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K.'yi (23) 'kıskançlık' yüzünden çıkan tartışmada, karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Hüseyin Güney'in (27) yargılanmasına başlandı. Duruşmada olayı anlatan Güney, "Elimdeki bıçağın Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim" derken, Tuğçe K. ise "Elini cebine attı. 'Al bunu, ya sen kendini öldür ya da ben kendimi öldüreceğim' dedi. Karın bölgemin üst tarafından kan aktığını gördüm" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 14:17 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 15:41
Tuğçe'yi 'kıskançlık' yüzünden karnından bıçakladı, 'Fark etmedim' dedi

Olay, temmuz ayında, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüş yapan Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin Güney ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin Güney, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tuğçe K.'nin karnına sapladı. Yaralanan Tuğçe K., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tuğçe K.'nin dalağı alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tuğçe'yi 'kıskançlık' yüzünden karnından bıçakladı, 'Fark etmedim' dedi
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