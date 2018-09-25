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Yanan cesedi cansız manken sandılar!

’de, bir adam üzerine dökülen tinerin alev alması sonucu feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:40
Yanan cesedi cansız manken sandılar!

Gece 23.00 sıralarında Ahmet Çelik (40), elindeki tinerin üzerine dökülmesi ve henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev alması sonucu yandı.

Vücudunun tamamı yanan kişi hayatını kaybetti.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yanan cesedi başta cansız manken zannetti. Ancak yanan adama yaklaştıklarında bedenin bir insana ait olduğunu fark ettiklerinde durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler adamın hayatını kaybettiğini ve cansız bedenin Ahmet Çelik'e (40) ait olduğunu tespit etti.

TİNER BAĞIMLISIYMIŞ

Ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Daha sonra Ahmet Çelik'in cesedi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Ayrıca bazı vatandaşlar hayatını kaybeden Ahmet Çelik'in madde bağımlısı olduğunu, sürekli sanayi bölgesinde bulunduğunu ve kendi kendini yakmış olabileceğini belirtirken, adamın önceki gün tinerden elini yaktığı ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi olduktan sonra taburcu edildiği de öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Yanan cesedi cansız manken sandılar!
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