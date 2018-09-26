12 yaşındaki çocuk oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü

OYUN OYNUYORLARDI...

Olay, 21 Eylül Cuma günü Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen baba, arabasında meydana gelen arızadan dolayı çocukları Muhammed Ali B. (12) ve Havva Nur B. (14) ile birlikte İvedik Organize Sanayi Sitesi'ne gitti. Baba iş yerinin ustasıyla birlikte arabanın arızalanan parçasını almaya giderken, çocuklarını da iş yerine ait ofise bıraktı. İddiaya göre çocuklar burada oyun oynarken Muhammed Ali B., gördüğü pompalı tüfeği oyuncak sanarak eline aldı.