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12 yaşındaki çocuk oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü

'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu, 12 yaşındaki erkek kardeşinin oyuncak sandığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:17
12 yaşındaki çocuk oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü

OYUN OYNUYORLARDI...

Olay, 21 Eylül Cuma günü Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi henüz belirlenemeyen baba, arabasında meydana gelen arızadan dolayı çocukları Muhammed Ali B. (12) ve Havva Nur B. (14) ile birlikte İvedik Organize Sanayi Sitesi'ne gitti. Baba iş yerinin ustasıyla birlikte arabanın arızalanan parçasını almaya giderken, çocuklarını da iş yerine ait ofise bıraktı. İddiaya göre çocuklar burada oyun oynarken Muhammed Ali B., gördüğü pompalı tüfeği oyuncak sanarak eline aldı.

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12 yaşındaki çocuk oyuncak sandığı silahla ablasını öldürdü
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