Antidepresanlar bakterileri tetikliyor

Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçların antibiyotiklere dirençli süperbakterileri tetiklediği ortaya çıktı. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya fluoksetin cinsi antidepresanlar
"Escherichia coli" türü, antibiyotiğe dirençli bakterinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çalışmanın sonuçları "Environment International" isimli bilimsel dergide yayımlandı. Fluoksetinler, beyindeki bazı nöronların mutluluk hormonu serotonini tekrar emmesini engellemesi için hastalara veriliyor.