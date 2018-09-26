Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Antidepresanlar bakterileri tetikliyor

bakterileri tetikliyor

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
Antidepresanlar bakterileri tetikliyor
Depresyon tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçların antibiyotiklere dirençli süperbakterileri tetiklediği ortaya çıktı. Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya fluoksetin cinsi "Escherichia coli" türü, antibiyotiğe dirençli bakterinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çalışmanın sonuçları "Environment International" isimli bilimsel dergide yayımlandı. Fluoksetinler, beyindeki bazı nöronların mutluluk hormonu serotonini tekrar emmesini engellemesi için hastalara veriliyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Antidepresanlar bakterileri tetikliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN