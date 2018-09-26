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Bahçelievler'de silahlı bir şahıs, 3 kişi vurarak kayıplara karıştı

Bahçelievler'de sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan birisinin ise yerden seken kurşunların denk geldiği seyyar satıcı olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:08
Bahçelievler'de silahlı bir şahıs, 3 kişi vurarak kayıplara karıştı
Olay, Yayla Cami önünde 15.45 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı. Olayı haber alan polis söz konusu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Kavganın sebebi bilinmezken, olayda yaralanan İ.İ., U.İ. ve R.A. isimli erkek şahıslar hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan İ.İ. ve U.İ.'nin akraba olduğu düşünülürken, R.A. ise yerden seken kurşunla yaralandı. Yol kenarında seyyar satıcılık yapan R.A.'nın durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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Bahçelievler'de silahlı bir şahıs, 3 kişi vurarak kayıplara karıştı
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