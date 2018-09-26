Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı'ndan CHP'ye sitem

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 13 ilde cami çıkışlarında ve meydanlarda vatandaşlara aşure dağıtılmasını değerlendirdi.

Cumhuriyet dönemi tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanının Alevi vatandaşları muhatap alarak onlara yönelik çalıştaylar yaptığını belirten Özdemir, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in ve ehlibeyitin şehit edilmesi nedeniyle son 4 senedir yoğun şekilde programlar düzenlendiğini söyledi.

Özdemir, "Bu durum Türkiye'de Alevi yurttaşlar tarafından çok güzel karşılanan bir olay. Bugüne kadar gelmiş geçmiş cumhurbaşkanlarının hiçbiri İmam Hüseyin Efendimiz'in yasında böyle bir organizasyon yapmadı. Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak bu olaydan son derece memnunuz." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NDE HER YIL İFTAR VERİLİYOR"

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde her yıl Alevi vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine iftar verdiğini dile getiren Özdemir, bu durumun toplumun birleştirilmesine ve kardeşliğin pekiştirilmesine katkı sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçim beyannamesinde cemevlerinin yasal statü kazanmasına ilişkin vaatlerin yer aldığını hatırlatan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevleriyle ilgili yasal statünün yeri ve zamanı geldiğinde yerine getirileceğini söyledi. Oysa diğer muhalefet partilerinin hiçbirinin seçim programında böyle bir şey yoktu. Muharrem ayında aşure dağıtılması ve halkla buluşulması toplumun her katmanında saygı ve sevgi gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimde, referandumda veya başka bir zaman halka gittiğinde, Alevi'sinden Sünni'sine toplumun her katmanından sevgi ve karşılık buluyor."

Cumhuriyet Halk Partisine neden her ilde aşure dağıtmadığı eleştirisi yapan Özdemir, "Neden cemevlerinde muharrem iftarına katılmıyorlar?" sorusunu yöneltti.

Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki heyetin, Hasan Dede'nin evlatlarından Beydili Demirhan'ın evinde yapılan muharrem iftarına katıldığını bildiren Özdemir, "Bunlar toplumda karşılığı olan davranışlar. 'Hazreti Muhammed'in göz nuru ehlibeyitin torunlarına sahip çıkmak, ehlibeyitin yolundan gitmek' diye ben buna derim." değerlendirmesinde bulundu.