Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Deprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanma

uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, ’deki normal faylanma

Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. "lerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:25
Deprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanma

Olası afete hazırlık amacıyla düzenlenen programa katılan Gündoğdu, Marmara ve Bölgesi'ndeki son leri değerlendirdi. Gündoğdu, Marmara ve Akdeniz'deki son depremlerle ilgili ortada endişe edecek bir gelişme bulunmadığını söyledi. Marmara Bölgesi'nde ve 'daki yer sarsıntılarının yanı sıra 'da Silivri açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde kaydedilen depremlerin ardından "Ne oluyor, bir yerde kırılma mı olacak?" diye baktıklarını belirten Jeofizik uzmanı , "Depremlerin büyüklük ve yerlerine bakınca ben endişeden uzaklaştım. Bunlar, Marmara'daki 1-2 yıldır olan aktivitelerinin devamı niteliğinde. Çok küçük mikro depremlerin aktivitelerine bakıp da 'Deprem oluyor' diye ayağa fırlanacak bir şey değil" dedi.

AKDENİZ'DE DEPREMLERİN BÜYÜKLÜĞÜ VE SAYISI BÜYÜYOR

Akdeniz'de son dönemAntalyalya açıklarında 4.8 ve 5.2 büyüklüklerinde depremler olduğunu kaydeden Gündoğdu, "Onların mekanizma süzmesi de yapıldı. Normal faylanma. Geçti gitti. Ancak, Akdeniz'deki depremlerin büyüklüğü ve sayısı büyüyor" diye konuştu.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Gündoğdu, toplantıda Kandilli'de yapılan çalışmalar sırasında olası depremi 8 saniye önceden haber veren erken uyarı sisteminin geliştirildiği halde buna hemen hiç alıcı çıkmadığına dikkat çekti. Gündoğdu, "Şimdiye kadar olmadı ama uçakların iniş sırasında depreme yakalanmayacağı anlamına gelmez. 8 saniye içerisinde inişe geçen uçağı alarm sistemi sayesinde yeniden havalandırabilirsiniz. İstanbul'daki metrobüslerin şoförlerine elektrik hızında alarm sistemi ile ulaşarak 80 kilometrelik araç hızlarını düşürebilirsiniz" ifadelerini kullandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem uzmanı Gündoğdu: Marmara sakin, Akdeniz’deki normal faylanma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN