- Düzce'de dereye uçan otomobil ekipleri alarma geçirdi

- Dereden çıkarılan araç boş çıktı



(Fotoğraflı)

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çiçekpınar-Deredibi köyü yolu üniversite mevki'inde dereye uçan 34 DB 320 plakalı otomobil ekipleri alarma geçirdi. Dereden çıkarılan aracın içinde yapılan aramalarda kimsenin olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Doğancılar mevki'inde dün gece dereye uçtuğu tahmin edilen 34 DB 320 plakalı Turgut Aydın'a ait otomobil dereye uçtu. Köy yolunda ilerleyen bir vatandaş tarafından yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, derede ters olarak suyun içinde bulunan otomobili çıkarmak için çalışma başlattı. Suya giren itfaiye ekiplerinin, otomobilin çamurla kaplı olduğunu belirtmesi üzerine olay yerine çekici çağrıldı. Çekici vasıtasıyla sudan çıkarılan otomobilde yapılan incelemede ise kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerine gelen Turgut Aydın'ın eşi otomobili suda görünce fenalık geçirdi. Aydın, 112 ekiplerince müdahale edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri ve İtfaiye ekipleri DAKE tarafından dere içerisinde arama çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.