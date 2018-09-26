- El çabukluğuyla kasiyeri böyle kandırdı

- Markette tırnakçılık kamerada



(Fotoğraflı)



Çanakkale'de bir marketten tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan bir kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren kimliği belirsiz kişi, görevli kasiyeri 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırdı. Alışveriş yapan dolandırıcı ilk önce sakız aldı, daha sonra kapıya doğru yöneldi. Ardından sigara almak için tekrar kasaya doğru döndü. Şüpheli, sigaranın ücreti karşılığında kasiyere 100 TL uzattı. Kasiyerle konuşarak ve bir şeyler sorarak kafasını karıştırmaya çalışan hırsız 100 TL'yi vermeden el çabukluğuyla tekrar cebine koydu. Kasiyerin kafasını karıştıran hırsız para üstü 90 TL'yi ve sigarayı alarak, hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı. Olay akşam kasanın gün sonu raporu alındığında ortaya çıktı. Kasada eksik olduğunu fark eden market görevlileri güvenlik kamera görüntülerini izlediklerinde zanlının el çabukluğuyla kasa görevlisini dolandırdığını fark etti.



"Adamlar artık işin profesyoneli olmuşlar"

Başına gelen tırnakçılık olayını anlatan kasiyer Fatih Çandar, "Tırnakçı diye tabir edilen şahıslar var. Onlardan biri bana geldi. Kasanın yanındayım, ilk önce sakız aldı. Para üstünü verdim. Ondan sonra tam çıkarken tekrar sigara istedi ve 100 lira çıkarttı. Ben tam para üstünü verirken, orada işte bir şeyleri karıştırdı, çakmak istedi. Onu bunu sordu. Adamlar artık işin profesyoneli olmuşlar. Eline parayı alıyor, paranın üzerini de alıyor ve kandırıyor. Diğer esnaf arkadaşlara da uyarım olsun. Bu tarz insanlara çok dikkat etsinler. Bunlardan çok var" dedi.

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızlık olayı ile alakalı tahkikat başlattı.