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Eşini vurdu, intihara kalkıştı

40 yaşındaki Ayhan Ş., boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra aynı silahı başına doğrultup tetiğe bastı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Eşini vurdu, intihara kalkıştı
İstanbul 'deki olay, önceki akşam Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. İki yıldır boşanma süreci devam eden Birsen Ş. (37), bir süre önce 'ndaki evinden ayrılıp Küçükçekmece'deki yeğeninin yanına yerleşti. Ayhan Ş. (40), şiddetli geçimsizlik yaşadığı için konuşmak üzere buluştuğu eşiyle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Öfkelenen koca, belindeki silahı çıkarıp karısına ateş etti. Talihsiz kadın, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Başına kurşun isabet eden talihsiz kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerinden ayrılan Ayhan Ş., bir kilometre sonra silahı bu kez kafasına doğrulttu ve ateş edip kendini ağır yaraladı. Karı-koca farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındı.
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Eşini vurdu, intihara kalkıştı
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