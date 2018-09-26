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Eylül'ün babasından Sedanur'un babasına başsağlığı telefonu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Eylül Yağlıkara'nın (8) babası , Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan 'in (9) babası Abdullah Güzel'i arayarak başsağlığı diledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:32
Eylül'ün babasından Sedanur'un babasına başsağlığı telefonu

, 'in kaybolmasını ilk duyduklarında Eylül'ün acısını bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Sadanur'un kaybolmasını ilk duyduğumuzda aklımıza kızımız Eylül geldi. Çocuğumun acısını bir kez daha yaşadım. Çocukların kaybolmasında aklımıza hemen kızımız geliyor. Sedanur da bizim evladımız. Babasını arayarak başsağlığı diledim. Babası çok üzgün, o da 'sizin olaya çok üzüldük' dedi. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu olaylara üzülüyor" diye konuştu.


Sedanur'un anne ve babası

Baba Yağlıkara, daha önce de Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i arayarak başsağlığı dilemişti.

Bu arada 12 yıl boyunca Bursa'da yaşayan Yağlıkara ailesi, kızlarının mezarının bulunduğu Polatlı ilçe merkezine taşındı.


Eylül'ün babası

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Eylül'ün babasından Sedanur'un babasına başsağlığı telefonu
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