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Fethiye'de safari aracı devrildi!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8'i yabancı 11 kişinin bulunduğu safari turundaki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otobüs durağına çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 10 yolcu yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:29
Fethiye'de safari aracı devrildi!

Kaza, ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; içerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Salih K. yönetimindeki 48 FK 747 plakalı safari cipi, kontrolden çıkınca devrildi.

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Fethiye'de safari aracı devrildi!
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