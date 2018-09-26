Fırtına nedeniyle seferler iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:

26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,

26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,

26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi,

Çanakkale'de seferler iptal

Çanakkale'de Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın (Çarşamba) Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00, 16.00, 21.00; Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.