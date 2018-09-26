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feribot seferlerine 'fırtına' engeli

'nin ilçesine bugün yapılması gereken tüm , fırtına nedeniyle iptal edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:51
Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Kuzey 'nde iki gündür etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle 'ya ulaşımda akşamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bugün Kuzey Ege kıyılarında poyraz fırtınasının saatte 70 ile 100 kilometre hızla eseceği uyarısı ardından, Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe arasında bugünkü tüm ni iptal etti.

Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli'den Bozcaada'ya saat 09.00'da yapılması gereken seferin 10.00'a ertelendiğini bildirdi.

Çanakkale Boğaz hattındaki feribot seferleri ise, aksamadan devam ediyor.

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Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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