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Hacizli araçları la satan şüphelilere operasyon

İstanbul’da, sahte belge düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 10 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:25
Hacizli araçları sahte evrakla satan şüphelilere operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapıp kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırarak haksız kazanç elde eden bir suç örgütünün bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve bu kişilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenildi.

Zanlılarla ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarının bulunduğu belirtildi.

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Hacizli araçları sahte evrakla satan şüphelilere operasyon
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