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İş makinesinin altında kalan kadın işçi yaşamını yitirdi

Balıkasir'in Dursunbey ilçesine bağlı Tafak Mahallesi'nde madende çalışan kadın, dozer altında kalarak hayatını kaybetti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:49
İş makinesinin altında kalan kadın işçi yaşamını yitirdi

Dursunbey'e bağlı Tafak Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden şirketine ait mangan madeninde saat 11.00 sularında iş kazası meydana geldi. Açık alanda maden ayıklama işi yapan on kadından birisi olan Fatma Çoban (35) geri geri gelmekte olan operatör Harun Ö.'nün kullandığı iş makinesinin altında kaldı. Genç kadını fark edemeyen operatör olay sonrası araçtan inerek yardım istedi. Kaza sonrası olay yerinde 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Genç kadının kaza sonrası yaşamını yitirdiği belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri ve Dursunbey Cumhuriyet Başsavcısının yaptığı incelemenin ardından, kadının cesedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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İş makinesinin altında kalan kadın işçi yaşamını yitirdi
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