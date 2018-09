- İsim benzerliği başını yaktı, hakim karşısına çıkmadan iyi hal indirimi aldı

- Diyarbakır'da ismi 2002 yılında Tunceli'deki bir hırsızlık olayına karışan Mehmet Okay'a duruşmalara katılmamasına rağmen mahkeme heyeti tarafından iyi hal ve pişmanlık indirimi uygulandı



(Fotoğraflı)



Diyarbakırlı Mehmet Okay'ın ismi, daha önce ismini bile duymadığı Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir hırsızlık olayına karıştı. İsim benzerliği düşüncesiyle Diyarbakır Adliyesi'nde ifade verip durumu anlatan Okay'a, Pertek'te mahkeme karşısına çıkmadan iyi hal pişmanlık indirimi uygulandı. Hayatının şokunu yaşayan Okay, yetkililerden gerçek zanlıların bulunup üzerine atılan suçun temizlenmesini istiyor.

Diyarbakır'da bir kamu kurumunda bekçilik yapan Mehmet Okay'ın ismi 2002 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir hırsızlık olayına karıştı. Bu tarihte işine gidip gelen Okay, bir gün Diyarbakır Adliyesinden aldığı kağıtla neye uğradığını şaşırdı. Daha önce burayla bir işi olmaması nedeniyle ertesi gün hemen adliyenin yolunu tutan Okay, görevliye kendisinin ne için adliyeye çağrıldığını öğrenmek istediğini söyledi. Görevlinin 'Pertek' olayı demesi üzerine konuyu anlamayıp 'Pertek' ne diyen Okay, Pertek'in Tunceli'nin bir ilçesi olduğunu burada öğrendi.



Mahkemeye çıkmadan iyi hal indirimi verildi

Adliyeye çağrılma nedeninin Pertek'te yaşanan bir hırsızlık olayına isminin karışması olduğunu öğrenen Okay için zor günler bundan sonra başladı. Daha önce değil gitmek ismini bile bilmediği bir ilçede ismi hırsızlık olayına karışan Okay, Diyarbakır Adliyesinde ifade vererek, olayın kendisi ile ilgili olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini belirterek ifadesi Pertek'e gönderildi. Verdiği ifadenin ardından suçsuzluğunun ispatlanacağını düşünen Okay, ileriki tarihte bir şok daha yaşadı. Sadece isim benzerliği olduğunu düşündüğü hırsızlık olayından ceza alan Okay'a mahkemeye hiç çıkmamasına rağmen iyi hal ve pişmanlık indirimi verildi. Aldığı ceza nedeni ile Pertek'in yolunu tutan Okay, dava dosyalarının bir örneğini alarak avukatına verdi. Karara eklenen delillerle Yargıtay'a gönderilen dosyanın ardından beraat bekleyen Okay, geçtiğimiz günlerde silah ruhsatının kendisine verilmemesi nedeni ile beraat edilmediğini anladı. Tekrar Pertek'e giden Okay, burada Yargıtay'ın kararı bozmayıp onadığını ve davayı zaman aşımından düşürdüğünü öğrenince dünyası başına yıkıldı. Sadece isim benzerliği nedeni ile hayatı altüst olan Okay, yetkililerden durumun düzeltilmesini istiyor.



"Hayatım boyunca ilk kez Pertek ismini adliyede duydum"

Yaşadığı zorlu süreçle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Mehmet Okay, 2008 yılının sonlarında Diyarbakır Adliyesi'nden kendisine bir yaazı geldiğini ve kuruma gelmesi istendiğini söyledi. Kendisinin yazılan tarihten önce adliyeye gittiğini belirten Okay, "Orada dosya numarasını gördüler ve sizin Pertek olayınız dediler bana, ben de hayatım boyunca Pertek ismini ilk defa orada duydum. Pertek ne dedim, Tunceli'nin Pertek ilçesi dediler ben de ne olmuş Pertek'e dedim onlar da orada bir hırsızlık olayınız olmuş dediler. Ben hayatım boyunca ismini ilk defa burada duydum dedim. Birkaç tane isim saydılar bana, bu isimleri tanıyor musunuz dediler, hiçbirini tanımadım. İsim benzerliğidir muhakkak, ifadenizi verirsiniz biz de Tunceli'ye göndeririz dediler. İfademi verdim, ben bu şahısları tanımıyorum, Pertek'e bırakın gitmeyi ismini dahi ben o gün duyduğumu ve suçlamayı kabul etmediğimi beyan edip çıktım, ifadem de Tunceli'nin Pertek ilçesine gönderildi" dedi.



"Hakim yüzümü görmeden bana iyi hal indirimi vermiş"

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra eline bir dosya geldiğini ve bu olaydan ceza yediğini öğrendiğini kaydeden Okay, şöyle devam etti:

"Olaydan ikişer yıl hapis cezası aldığımı oraya hiç gitmememe rağmen duruşmaya çıkmamama rağmen hakim yüzümü görmemesine bana yargılama süresinde iyi hal ve pişmanlık indirimi vermiş. İndirim verdikten sonra da cezamı ertelemiş. Şok oldum, avukatımı aradım hemen Pertek'e gitmemi dosyanın birer fotokopisini almamı ve kendisine getirmem gerektiğini söyledi. Pertek'e gittim, dosyamı aldıktan sonra bana ceza veren hakimlerden biriyle görüştüm bana kimse ben hırsızım demez dedi. Ben de doğrudur ama keşke bir yüzüme baksaydınız, siz bana mahkemede pişmanlıktan dolayı iyi hal indirimi vermişsiniz dedim. Kendisi de bana hakkını ararsın dedi."



"İsim soyisim dışında tutan bir şey yok"

Olayın olduğu gün yakalananlardan birinin ifadesinde Mehmet Okay isminin geçtiğini vurgulayan Mehmet Okay, şu ifadeleri kullandı:

"Baba adı Yusuf olarak geçiyor, Diyarbakır Dicle ilçesine kayıtlı olduğu ifadesinde bildiriliyor, doğum tarihi 2002 yıllarında 50 yaşlarında olduğu söyleniyor şahıs, ben 2002 yılında 28 yaşlarındayım, baba adım tutmuyor, doğum yerim tutmuyor. Maalesef sadece ismim ve soyismimim tutması ile bana hapis cezası verildi. İfadeyi verenlerin aynı köylüsünün olduğu Mehmet Okay gerçekten var, araştırma yaptım. İfadelerde dendiği gibi babasının adı Yusuf, o dönem 50 yaşlarında doğum yeri tutuyor ama maalesef o şahıs yerine sadece ismi soyismi tutan bana ceza veriliyor."



"Olayın olduğu gün nöbette olduğuma dair resmi belge var elimde"

Olayın olduğu gün kamu kurumunda silahlı görevli olarak nöbette olduğuna dair resmi belgenin bulunduğuna dikkat çeken Okay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gün 4 arkadaşımla birlikte nöbette olduğuma dair resmi belge var. Bunları iliştirdim, ismi geçen şahsın ve benim aile tablomu hepsini iliştirdim Yargıtay'a yolladım. Uzunca bir süre ses seda çıkmadı. Avukat arkadaşım bakıyordu bazen davanın Yargıtay'da olduğu görülüyordu. Geçen hafta silah ruhsatı almak için emniyete gittim ve bana Pertek'teki olay nedeni ile kesinleşmiş cezamın olduğunu bu nedenle ruhsat alamayacağım söylendi. E devlette, sabıka kaydımda hiçbir şey yok, bende olayı bozmuşlar diye gitmiştim. Yargıtay davayı zaman aşımından dolayı düşürmüş, hakimlerimiz bu dosyayı açıp okumadan düşürmüşler beraat vermemişler, suçumu onaylamışlar ama zaman aşımından düşürmüşler. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bu dava hakkında imzası olan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Benim geleceğimi kararttılar. Bu olayın bir an önce düzeltilmesini istiyorum."