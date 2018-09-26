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başvuruları! - 2018 temizlik ve personel alımı başvurusu

Toplum Yararına Program kapsamında bünyesinde güvenlik ve temizlik görevlisi personel alımları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çevresinde okulların temiz ve güvenli olması amaçlanıyor. Bu bağlamda güvenlik ve temizlik görevlisi alımı gerçekleştiriliyor. İşte İŞKUR MEB güvenlik ve temizlik görevlisi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.9.2018 17:54 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:54
İŞKUR TYP personel alımı başvuruları! - 2018 MEB temizlik ve Güvenlik görevlisi personel alımı başvurusu

Toplum Yararına Program başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde üç bakanlık arasında imzalanan ortak protokol kapsamında istihdamı sağlamak amacıyla personel alımları yapılacağı duyurulmuştu. Bu doğrultuda güvenlik ve temizlik görevlisi alımı gerçekleştiriliyor. İşte İŞKUR MEB personel alımları hakkında merak edilenler

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

'na bağlı okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak imzalanan protokolde personel alımları konusunda bir çalışma yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yakın bir zamanda personel alımlarının başlayacağını duyurmuştu.
MEB bakım onarım ve temizlik personel ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından ele alınan şartları taşımak gerekiyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Yine MEB bünyesinde okullara çalışacak olan "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için de İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT: Linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada yer alan "TYP Numarası" kısmına tıklayıp daha sonra ARA butonuna tıklayın. Bunu yaptığınız taktirde karşınızda açık ilanları göreceksiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

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İŞKUR TYP personel alımı başvuruları! - 2018 MEB temizlik ve Güvenlik görevlisi personel alımı başvurusu
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