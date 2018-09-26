İŞKUR TYP personel alımı başvuruları! - 2018 MEB temizlik ve Güvenlik görevlisi personel alımı başvurusu

İŞKUR Toplum Yararına Program personel alımı başvuruları başladı. Geçtiğimiz günlerde üç bakanlık arasında imzalanan ortak protokol kapsamında istihdamı sağlamak amacıyla personel alımları yapılacağı duyurulmuştu. Bu doğrultuda MEB güvenlik ve temizlik görevlisi alımı gerçekleştiriliyor. İşte İŞKUR TYP MEB personel alımları hakkında merak edilenler

MEB TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda çalışacak "MEB bakım onarım ve temizlik" personeli alımı için başvurular başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak imzalanan protokolde personel alımları konusunda bir çalışma yapılmış ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yakın bir zamanda personel alımlarının başlayacağını duyurmuştu.

MEB bakım onarım ve temizlik personel ilanına başvuru yapmak için İŞKUR tarafından ele alınan şartları taşımak gerekiyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Yine MEB bünyesinde okullara çalışacak olan "MEB Güvenlik" personeli alımı için başvurular belirli illerde başladı. Söz konusu "MEB Güvenlik" personeli ilanına başvuru yapmak için de İŞKUR tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT: Linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkan sayfada yer alan "TYP Numarası" kısmına tıklayıp daha sonra ARA butonuna tıklayın. Bunu yaptığınız taktirde karşınızda açık ilanları göreceksiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak ve güvenlik görevlisi olarak iş arayan statüsünde olmak (Güvenlik görevlisi ilanı için)

18 yaşını tamamlamış olmak

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)