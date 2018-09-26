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Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin...

'da, alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Sevim A. (55), emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:51
Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin...

Merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi 114'üncü Sokak'ta oturan alzheimer hastası Fatma A., gelini Sevim A. tarafından sokak ortasında dövüldü. Sevim A.'nın kayınvalidesini saçından çekip yere ittiği, sürükleyerek eve götürdüğü o anlar, aynı mahallede oturan Abdurrahman K. (24) tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, tepki topladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, eve giderek oğlunu ikna ettiği yaşlı kadını alıp huzurevine yerleştirdi.

DÖVDÜĞÜ İDDİALARINI REDDETTİ

Gözaltına alınan Sevim A., polis merkezine götürüldü. Sevim A. ifadesinde, kayınvalidesinin alzheimer hastası olduğunu, sürekli evden çıkıp kaybolduğunu söyledi, dövdüğü iddialarını ise reddetti. Sevim A., ifadesi alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kayınvalidesini döverken görüntülenen gelin...
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