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Kaynanasını sokak ortasında döven gelin serbest bırakıldı

’da 82 yaşındaki Alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.’yı (82) sokak ortasında evire çevire döven gelin Sevim A. (55) gözaltına alınmıştı. Vicdansız gelin Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:21
Kaynanasını sokak ortasında döven gelin serbest bırakıldı

'da Alzheimer hastası kayınvalidesi Fatma A.'yı (82) sokak ortasında dövdüğü için gözaltına alınan Sevim A. (55), Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Bursa'da gelin Sevim A., güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.'yı evire çevire dövmüştü. O anları bir kişi cep telefonuna saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.

Sokak ortasında kızını döven anne adli kontrol şartıyla serbest

İNŞALLAH ÖLÜRSÜN DE KURTULURUZ'

Öfkeli gelin, eve girmediği gerekçesiyle kayınvalidesini sokak ortasında sürükleyip yere düşen yaşlı kadına tekme ve tokat atmıştı. Öfkesi dinmeyen vicdansız gelinin daha sonra yaşlı kadını arabanın altına atarak "İnşallah ölürsün de kurtuluruz" demesi de vicdanları yaralamıştı.

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Kaynanasını sokak ortasında döven gelin serbest bırakıldı
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