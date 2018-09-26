Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kızına benzettiği kadını bıçakladı

Kızına benzettiği kadını bıçakladı

'da yolda gördüğü Remziye Yıldız'ı (31), 8 yıl önce evden ayrılıp evlenen kızına benzeterek bıçakla yaralayan Haydar Emeç'e (67), Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 16 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için bozuldu. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki muayenesinde, akli dengesinin yerinde olduğu belirlenen Emeç, yargılandığı mahkemece yine 16 yıl haips cezasına çarptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 11:02
Kızına benzettiği kadını bıçakladı

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde oturan inşaat ustası Haydar Emeç'in kızı G., 2006 yılında evden ayrılıp, Erzincan'da yaşayan Taner Tiryaki ile evlendi. 8 yıl kızından haber alamayan Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' söylentileri üzerine bunalıma girdi. Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaynakçı atölyesinde sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'ı görüp, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kadın ise kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" diyerek Emeç'i ikna etmeye çalıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızına benzettiği kadını bıçakladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN