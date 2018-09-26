Kızına benzettiği kadını bıçakladı

Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde oturan inşaat ustası Haydar Emeç'in kızı G., 2006 yılında evden ayrılıp, Erzincan'da yaşayan Taner Tiryaki ile evlendi. 8 yıl kızından haber alamayan Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' söylentileri üzerine bunalıma girdi. Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaynakçı atölyesinde sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız'ı görüp, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kadın ise kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" diyerek Emeç'i ikna etmeye çalıştı.