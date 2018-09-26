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Marmara'da bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde , Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:10
Marmara'da sağanak bekleniyor

1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına (50-80 km/sa) şeklinde rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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Marmara'da sağanak bekleniyor
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