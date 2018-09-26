Meterolojiden İzmir’e şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, kuvvetli rüzgarın özellikle İzmir'in kuzey kesimi ile kıyılarında etkisini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Kuvvetli rüzgar yarın da devam edecek. Akşamüzeri kentin güneydoğusundan başlayarak yavaş yavaş etkisini kaydediyor. Yarın kuzey kesimlerinde ve kıyılarda etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının ise yarın artarak en yüksek 26 derece olarak bekliyoruz. Cuma ve Cumartesi günü de 26 derece olmasını bekliyoruz. Cumartesi ve Pazar günü de il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz."



Fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği noktasında uyarıda bulunan Seven, "Fırtına yarın akşama kadar devam edecek. Özellikle denizcilerin dikkatli ve tedbirli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca çatı uçması ve levhaların devrilmesi gibi kazalara karşı da uyarıyoruz" ifadelerini kullandı.