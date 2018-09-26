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'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan da 4 hektarlık alan zarar gördü. Alevlerin tehdit ettiği çevredeki bazı evler boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 09:28 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 09:29
Muğla'da orman yangını

, saat 21.00 sıralarında Bozbük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki farklı noktada aynı anda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını evlere sıçrama ihtimaline karşı İncekum Mevkii'ndeki bazı evler tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgesevk edilenlen itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangında 4 hektar ormanlık alan zarar görürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlıtılan soruşturma sürüyor.

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Muğla'da orman yangını
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