NUN Okulları’ndan teknolojik başarı

NUN Okulları
teknoloji ekibi, 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST
İstanbul Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Roket Yarışması" ve "İnsansız Su Altı Araçları Yarışması"nda adını finale yazdırarak, her iki kategoride de başarı kazanan tek lise oldu. NUN Okulları'nın teknoloji ekibi, yarışma jürileri tarafından özel olarak tebrik edildi. GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK
Ekibin danışman öğretmeni Eftal İnan, su altı aracı ekibinin kız öğrencilerden oluştuğunu belirterek, bundan dolayı da ayrıca gururlandıklarını ifade etti. Teknoloji ekibinden Zeynep Sare Öztürk de başarıdan mutlu olduklarını belirterek, "Birlikte olunca her şeyin başarılabildiğini gördük. Arkadaşlarımızla bu proje için geceli gündüzlü çalıştık" ifadelerini kullandı. "HELAL OLSUN SİZLERE"
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, festival kapsamında yerli ve milli imkanlarla yapılan roket atışının görüntülerini Twitter hesabında paylaşarak, "Selçuk Üniversitesi ve Nun Okulları tam görev! Helal olsun sizlere gençler!" diyerek göğüs kabartan projeleri övmüştü.