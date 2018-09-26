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O canavar yakalandı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN METİN HARIKÇI Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018
O canavar yakalandı
'da daha önce ailesinden 3 kişiyi öldürmekten cezaevine girip çıkan ve önceki gün eşi ile oğlunu öldüren (76), jandarma ile girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı. 1971'de ilk eşi ile oğlunu öldürdüğü için cezaevine giren Avcı, 1984'te tahliye olduktan sonra 1988'de teyzesinin oğlunu öldürdü. Yeniden cezaevine giren Avcı, çıktıktan sonra (61) ile imam nikâhıyla evlendi. İki hafta önce eşini dövdüğü gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilen Avcı, önceki gün bu evlilikten olan oğlu Enes (18) ve eşi Emine Orki'yi tartışmanın ardından tabancayla öldürdü. Kaçan Bekir Avcı'yı dün köy yakınlarında gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri ile çatışan Bekir Avcı, kalçasından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bekir Avcı için yoğun güvenlik önlemi alındı. Babası tarafından öldürülen Enes Avcı'nın bu yıl sınavla kazandığı Sivil Havacılık Bölümü'nde eğitim görmek üzere 'a gitmeyi planladığı öğrenildi.
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