O canavar yakalandı

Adıyaman
'da
daha önce ailesinden
3 kişiyi öldürmekten
cezaevine girip
çıkan ve önceki gün
eşi ile oğlunu öldüren Bekir Avcı
(76),
jandarma ile girdiği
silahlı çatışmada
vurularak yakalandı.
1971'de ilk eşi ile oğlunu
öldürdüğü için cezaevine
giren Avcı, 1984'te tahliye
olduktan sonra 1988'de
teyzesinin oğlunu öldürdü.
Yeniden cezaevine
giren Avcı, çıktıktan
sonra Emine Orki
(61) ile
imam nikâhıyla
evlendi. İki
hafta önce eşini
dövdüğü gerekçesiyle
uzaklaştırma
kararı
verilen Avcı,
önceki gün bu
evlilikten olan
oğlu Enes (18)
ve eşi Emine
Orki'yi tartışmanın
ardından
tabancayla
öldürdü. Kaçan
Bekir Avcı'yı
dün köy yakınlarında
gören
vatandaşlar,
durumu jandarmaya
bildirdi.
Gelen jandarma
ekipleri ile çatışan Bekir
Avcı, kalçasından yaralandı.
Hastaneye kaldırılan
Bekir Avcı için yoğun
güvenlik önlemi alındı.
Babası tarafından öldürülen
Enes Avcı'nın bu yıl
sınavla kazandığı
Sivil
Havacılık
Bölümü'nde
eğitim görmek
üzere Iğdır
'a
gitmeyi planladığı
öğrenildi.