Polis, 6 çocuğa 2 gün baktı

Adana
'da, annesiyle yasak aşk yaşayan 41 yaşındaki Ali Genç'i pompalı tüfekle öldüren 14 yaşındaki M.F.K. ile azmettirici oldukları belirlenen babası Ali Rıza K. (40) ve annesi Sultan K. tutuklanırken, çiftin geride kalan 6 çocuğuna devlet sahip çıktı. AĞABEYLEAntalyaLYA'DA
Olaydan sonra çiftin en büyüğü 18 yaşında en küçüğü ise henüz 1 yaşında bile olmayan 3'ü kız 8 çocuğu bulunduğunu belirleyen polis, en büyük oğullarının ise Antalya
'da çalıştığını tespit etti. AKRABALARI YOK
Ailenin Adana'da akrabalarının bulunmadığını öğrenen polis, evde tek başlarına kalan 6 çocuğa bakmaya başladı. İki gün boyunca çocuklara adeta bir anne ve baba şefkati gösteren polis, her şeyleriyle tek tek ilgilendi. M.F.K. ile anne ve babasının tutuklanması üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü ile irtibata geçen polis, durumu bildirdi.