Sağlık Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı! - İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama 2018

Eylül ayı başında Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan ilanla Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. 5 binden fazla kişinin istihdam edileceği ilana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşti ve vatandaşlar büyük bir heyecanla başvuru sonuçlarını beklemeye koyuldu. Başvuruların tamamlandığı 13 Eylül tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı sonuçları merak edilir oldu. Personel olarak Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak isteyen binlerce birey, başvuru sonuçlaının ne zaman açıklanacağını büyük bir ilgiyle araştırıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde konu ile ilgili bazı bilgilere yer verdik. İşte o detaylar

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı tarafından İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli işçiler, İş – Kur tarafından bildirilen adaylar arasından Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

İŞKUR tarafından yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Nihai Listelerinin belli olduğu ilan edildi. Kurum tarafından yapılan duyuruda iki farklı liste yayınlandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte, İstanbul için kuraya katılmaya hak kazanan kişi sayısı 51 bin 767 başkent Ankara için ise 55 bin 538 olarak açıklandı.

Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar için kura tarihi ise 25 Ekim 2018 olarak belirlendi. Kura çekilişi saat 09:00 - 18:00 arasında Ankara'da yapılacak.

İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar ve diğer her türlü duyuruların, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "www.yhgm.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği ve kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacağı, bu ilan tebligat yerine geçeceği daha önce açıklanmıştı.

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