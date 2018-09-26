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klinik açıp estetik operasyonlar bile yapmış

'da kendisini doktor olarak tanıtıp açtığı klinikte çok sayıda kişiye estetik amaçlı müdahalelerde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kliniğe gelen ve durumu öğrenen vatandaşlar zanlıdan şikayetçi oldu. Bursa'da kendisini doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiye açtığı klinikte estetik işlemde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 15:45
Sahte doktor klinik açıp estetik operasyonlar bile yapmış

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bulunan bir klinikte, sadece doktorlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken estetik operasyonların tıp eğitimi almamış kişi tarafından yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.O. gözaltına alındı.

KENDİSİNİ DOKTOR OLARAK TANITMIŞ

Klinikte yapılan aramalarda estetik operasyonlarda kullanılan çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, hasta kayıt formları ile hasta isimlerinin ve ücretlerinin yazılı olduğu notlar ele geçirildi. M.O'nun tıp fakültesi mezunu olmadığı, internet ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıttığı, estetik operasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sırasında kliniğe gelen ve durumu öğrenen vatandaşlar da M.O'dan şikayetçi oldu. Zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte doktor klinik açıp estetik operasyonlar bile yapmış
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