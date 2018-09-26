Tek ayak dakikada 252 kez ip atladı

Mersin
'in Tarsus ilçesinde, belediyenin makine ikmal bölümünde çalışan Ali Polat
(50), tek ayakla bir dakikada 252 kez zıplayıp, dünya rekoru kırarak, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekoru kırmak için azimle çalıştığını söyleyen Ali Polat, "İp atlama merakı çocukluğumdan beri vardı. Geçen yıl, dakikada 230 kez atlayabiliyordum. Rekor için ise 250 kez atlamam gerekiyordu. Bir yıl azimle çalışarak rekoru kırdım. Çalışmalarıma Belediye Başkanımız Şevket Can, müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarım da yardımcı oldu. Çok mutluyum" dedi.