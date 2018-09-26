Yer elması şifa kaynağı

Sağlık uzmanları C vitamininden zengin yer elmas
ının faydalarını açıkladı. Sinir sistemine iyi gelen yer elması görüşü kuvvetlendiriyor, kan şekerini dengeleyerek diyabet riskini düşürüyor. İçindeki B6 vitaminiyle de kalp rahatsızlıklarını önlüyor. İçerdiği B vitaminiyle bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Antioksidanlar açısından zengin yer elması beyin hücrelerini serbest radikallerin vereceği zararlardan korumakta yardımcı oluyor. Türk mutfağında da zeytinyağlı yemeğiyle meşhur yer elması kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yer elmasında bulunan bir enzim ayrıca menopoz dönemine giren kadınlara uygulanan hormon takviyesi için doğal bir alternatif oluşturuyor. A, C, B, niasin, riboflavin ve folik asit açsısından zengin yer elmasında ayrıca kalsiyum, bakır, potasyum, manganez, demir ve fosfor bulunuyor.