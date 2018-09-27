9 aylık bebeğe 11 ameliyat

ESKİŞEHİR
'DE "hidrosefali" hastalığıyla doğan 9 aylık Haydar Can A. bebek, tam 11 ameliyat geçirdi. Babası Ercan A.'nın henüz doğmadan terk ettiği bebeğe, "Makine Mühendisi" olmasına rağmen mendil satarak geçinmeye çalışan annesi Gurbet A. bakıyor. Bel açıklığı hastalığı tedavisi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam eden bebeğin günlük temizlik ve bakım ihtiyacını ise Sevinçle Elele Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği karşılıyor. Çatı katında yaşayan anne ile oğlu yardım bekliyor. Nazlı ÖZDEMİR
/ SABAH