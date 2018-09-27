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Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı

'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 10:02
Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı

Olay, saat 04.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çakıroğlu'na ilk müdahalede bulundu. Devlet Hastanesi'kaldırılanlan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı
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