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'da tefeci operasyonu

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı Operasyonda 100 bin lira, 4 bin dolar ve bin avro ele geçirildi. 'da POS cihazlarıyla tefecilik yapıldığı öne sürülen iş yerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken 100 bin lira, 4 bin dolar ve bin avro ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 09:53
Ankara'da tefeci operasyonu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Altındağ ilçesinde "kuyumcu" adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde POS cihazı kullanılarak tefecilik yapıldığı bilgisine ulaşan Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bir süre şüphelileri ve iş yerini takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

GÜNDE 250 BİN LİRALIK ÇEKİM YAPIYORLARDI

Dükkanda yapılan aramalarda, 4 POS cihazı, farklı isimlere ait çok sayıda kredi kartı ile özel bölmelere yerleştirilmiş halde 100 bin lira, 4 bin dolar ve bin avro ele geçirildi. İş yerinin evraklarında yapılan incelemede, 1-25 Eylül tarihleri arasında sadece bin liralık ticari faaliyet yürütmelerine karşılık kredi kartlarından bir günde ortalama 250 bin liralık çekim yaptıkları tespit edilen şüphelilerin, her işlem için kart sahibinden yüzde 5 komisyon aldıkları belirlendi. Emniyet yetkilileri, kent genelinde "kuyumculuk" adı altında POS tefeciliği yaptıkları iddia edilen iş yerlerinin de mercek altına alındığını bildirdi.

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Ankara'da tefeci operasyonu
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