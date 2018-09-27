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Annenin kan donduran itirafları izleyenleri şoke etti

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ’da programında dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yıllardır evladına sahip çıkmayan bir annenin kan donduran itirafları izleyenleri şok etti.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:58
Annenin kan donduran itirafları izleyenleri şoke etti

BİR EVLADIN DRAMI İZLEYENLERİ ÜZDÜ

Yıllardır evladına sahip çıkmadığı belirtilen bir annenin itirafları izleyenleri şok etti.



Hafta içi her gün yayınlanan 'da programında dün tüyler ürperten bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Hande Metin 16 yıldır görmediği annesi ile buluşmak için programa başvurdu. Tek istediği annesini görmek olan annesinin sadece 3 kilometre mesafe uzaklıkta olduğunu ifade eden genç kız, Esra Erol'da yıllar sonra annesiyle yüzleşti.



İlk eşinden olan kızını ikinci eşine tercih eden anne , hiçbir sebep yokken kızını istemediğini dile getirerek izleyenleri şok etti.
Sosyal medya da büyük tepki alan anne Hasibe Topçu'ya Esra Erol, "Nasıl olabilir de bunları söyleyebilirsin, seni birinin kendine getirmesi lazım" diyerek yaşanan olay karşısında şok olduğunu dile getirdi.

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Annenin kan donduran itirafları izleyenleri şoke etti
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